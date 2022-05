Einbruch in Lagerhalle

Osterburken. Einbrecher verschafften sich zwischen Donnerstag und Montag unbemerkt Zutritt zu einer Lagerhalle in Osterburken. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Unbekannten in die Hans-Ulrich-Breymann-Straße und verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu der Halle. Im Inneren durchsuchten sie die Lagerhalle und öffneten unter anderem verpacktes Material. Ob die Täter etwas entwenden konnten, ist Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sollten sich mit dem Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291/648770, in Verbindung setzen.

