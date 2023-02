Einbruch in Haus in Adelsheim

Adelsheim. Unbekannte verschafften sich am Dienstag unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Adelsheim. Der oder die Täter hebelten zwischen 12 Uhr und 17.45 Uhr ein Fenster des Anwesens in der Obere Eckenbergstraße auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Im Inneren wurden im Anschluss alle Räume durchsucht. Ob die Einbrecher Beute gemacht haben, kann zum momentanen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Auch die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch unbekannt.Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

