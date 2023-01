Ein Jahr voller Erfahrungen

Adelsheim. Jedes Jahr absolvieren zwei junge Menschen ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr am Landesschulzentrum für Umweltbildung (LSZU) direkt am Eckenberg-Gymnasium Adelsheim. Seit Anfang September unterstützen wieder zwei junge Helfer: Samuel Vogt und Fabian Klaiber werden bis in die Sommerferien hinein das LSZU im Alltag begleiten.

Sie sollen im Laufe des Jahres viele Themenfelder der Umweltbildung kennenlernen und sich ausprobieren. Sie begleiten Schulklassen zu diversen Kooperationspartnern und erhalten dadurch Einblicke in ganz verschiedene Berufsfelder. Landwirtschaftliche Betriebe der Region, aber auch viele weitere Berufe der Forstwirtschaft, der Wasser- und Energiewirtschaft sowie der Abfallbeseitigung können sie hautnah miterleben. Darüber hinaus lernen sie auch den Arbeitsplatz Schule aus Sicht eines Lehrers kennen.

Am LSZU gibt es immer etwas zu tun, die anstehenden Tätigkeiten sind sehr vielseitig. Im Mittelpunkt steht die Mitwirkung bei der Betreuung von Schulklassen und Lehrergruppen, die Versorgung unserer LSZU-Tiere sowie die Mitarbeit bei diversen Projekten.

Freiraum zum Probieren

Zudem gibt es genug Freiraum um sich auszuprobieren, ein Jugend-forscht-Projekt oder einen eigenen Kurs für die Hector-Kinderakademie an der Martin-von-Adelsheim-Gemeinschaftsschule zu planen und durchzuführen. Eigene Ideen und Selbstinitiative sind immer gerngesehen.

Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ist ein ökologisches Bildungsjahr, also kein Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis. Während des FÖJ’s bekommt man Einblicke in die vielfältigen Alltagsbereiche unter Berücksichtigung der Vernetzung von Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Der Nachhaltigkeitsgedanke steht hierbei immer im Mittelpunkt. Die FÖJ’lerinnen und FÖJ’ler erhalten zudem Einblicke in verschiedene Berufsfelder und deren Bedeutung für unsere Gesellschaft.

Es geht darum, etwas Sinnvolles zu tun, zu arbeiten, kreativ zu sein und eigene Ideen zu verwirklichen sowie eigenes Handeln zu bewerten. Es ist auch ein Jahr der Orientierung für das spätere Leben, in dem auch wichtige Schlüsselqualifikationen vermittelt werden. Das FÖJ beginnt in der Regel am 1. September und dauert bis zum 31. August des darauffolgenden Jahres. Das Bewerbungsverfahren für das kommende FÖJ-Jahr startet am 1. Februar.