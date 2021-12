Ein Jahr der Planungen

Ravenstein. Grund zum Feiern hätte auch Ravenstein im Jahr 2022 gehabt: Die Stadt besteht seit 50 Jahren. Doch die Pandemie machte allen Planungen einen Strich durch die Rechnung. Die für den 4. Dezember vorgesehenen Feierlichkeiten mussten abgesagt werden. Freudige Anlässe gab es dennoch im zu Ende gehenden Jahr: So wurde im Mai das neue Geras-Wohn- und Pflegeheim in Merchingen eröffnet, womit der Ort nun auch ein Café erhalten hat. Weiter ist es gelungen, einen Lebensmittelmarkt für die Ansiedlung in Merchingen zu interessieren, auch das ein wichtiges Anliegen der Stadt. Die Planung läuft.

Eine Freude war es sicher auch für die Anlieger, dass die Großbaustellen in der Uhland-, Herder- und Lessingstraße abgeschlossen werden konnten. Ein Meilenstein war der Anschluss an den Nordostwürttembergischen Wasserversorgungsverband im Spätjahr. Für diverse Zukunftsprojekte wurde in diesem „Jahr der Planungen und konzeptionellen Überlegungen“, so Bürgermeister Ralf Killian, die Basis gelegt: Baugebiete in mehreren Ortsteilen sowie neue Flächen für Gewerbetreibende sind in Vorbereitung. Eine Machbarkeitsstudie für die Erweiterung der Kindertagesstätte „Entdeckerzwerge“ in Oberwittstadt, die aus allen Nähten platzt, wurde vorgelegt. Mit der Neugestaltung des Platzes vor der Zehntscheune soll 2022 ein großer Wunsch von Ballenberg in Erfüllung gehen. Feldwege werden saniert, Brandschutzmaßnahmen und Radwege angegangen – die Arbeit wird Ravenstein auch im neuen Jahr nicht ausgehen. sab