  Ein bisschen Spaß muss sein

Ein Sommer ohne Schwimmbad, das geht nicht, wenn man mich fragt. Zu schön war es im vergangenen heißen Juni und Juli, ins kühle Nass abzutauchen. Auch wenn man dafür weit fahren musste, weil das Bad im eigenen Ort zu war. Und wenn die abgesteckten Bahnen fast schon skurril wirkten, man konnte immerhin schwimmen. Selbst wenn das Planschbecken gesperrt war, die Kleinen hatten im Nichtschwimmerbereich ihren Spaß. Egal, dass nur wenige Umkleidekabinen offen und die Duschen ganz gesperrt waren, dann duschte man eben zuhause. Extra vorher eine „Schicht“ buchen war zwar ein Aufwand, aber was macht man nicht alles!? Man gewöhnte sich dran und hatte Spaß mit den Kindern.

AdUnit urban-intext1

Was man dabei lernte: Jede Stadt machte es anders. Während zum Beispiel in Mosbach der Kleinkindbereich geschlossen war, konnten die Kleinen in Gundelsheim nach Herzenslust planschen. Während man am einen Ort streng auf Abstand achtete, ging es am anderen legerer zu.

Die Corona-Verordnung schien Spielraum zu lassen. Vielleicht ist das dieses Jahr wieder so. Dann sollte man es ausnutzen. Ein bisschen Spaß muss einfach möglich sein – für alle.