Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Land und Leute - Wilhelm „Willi“ Schaller hat in seinem Ruhestand das Töpfern für sich entdeckt / So entstanden schon Eisbären, ein Hahn oder verschiedene Vasen „Echte Schallers“ als Osterdekoration

Seit rund 20 Jahren töpfert Willi Schaller die unterschiedlichsten Figuren in seinem kleinen Arbeitszimmer in Osterburken. Zu Ostern sind Schäfchen und Hasen in Arbeit.