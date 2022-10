Drei Themenkomplexe bearbeitet

Adelsheim. In diesem Jahr fanden die baden-württembergweiten Nachhaltigkeitstage gemeinsam mit den Energiewendetagen vom 23. bis 26. September statt. Das Team des Landesschulzentrums für Umweltbildung am Eckenberg-Gymnasium (LSZU) plante für die neuen Fünftklässler den Nachhaltigkeitstag unter dem Motto „Jede Tat zählt“.

Pünktlich zu Schulbeginn trafen die zwei fünften Klassen am Landesschulzentrum zu einer kurzen Begrüßung ein. Auch in diesem Jahr gab es wieder drei große Themenkomplexe, welche die Schüler zusammen mit den Referenten bearbeiteten. Der Förster Björn Mai führte die jungen Forscher bei einem kurzen Rundgang im Eckenberg-Wald an das Thema Klimawandel heran.

Kakao-Herkunft war Thema

Kakao kann man bei in jedem Supermarkt kaufen. Aber wo kommt er eigentlich her und was sollte man über die globalen Zusammenhänge wissen? Über die Herkunft und Verarbeitung von Kakao informierte LSZU- Mitarbeiterin Ines Heuberger die Schüler.

Welche Alternativen zum heimischen Elektroherd gibt es eigentlich? Die beiden LSZU-Mitarbeiter Marco Knebel und Torsten Riedling zeigten Möglichkeiten auf, wie man sich auch ohne Strom aus der Steckdose behelfen kann. Könnte eine Kochkiste, wie man sie aus den afrikanischen Ländern kennt, die Lösung dieses Problems sein? Nachdem die Schüler alle Stationen besucht hatten, traf man sich noch im Eckenberg-Wald zum Mittagessen.