Drei leicht Verletzte

Osterburken. Möglicherweise mutwillig legte eine unbekannte Person am Montag, kurz nach 13 Uhr, mindestens zwei Pflastersteine auf die Hemsbacher Straße in Osterburken.

Ein Leichtkraftrad-Fahrer konnte nach Angaben der Polizei einem auf Höhe der Dr.-Rudolf-Link-Straße liegenden Stein nicht mehr ausweichen und stürzte. Dabei wurden der 16-Jährige sowie sein 17-jähriger Sozius leicht verletzt.

Ein hinterherfahrender 16-jähriger Leichtkraftradlenker konnte dem Stein zwar ausweichen, stürzte beim Versuch die anderen Unfallbeteiligten zu umfahren auf dem Gehweg aber ebenfalls.

3500 Euro Sachschaden

An den Motorrädern entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde an der Einmündung Hemsbacher Straße/Schulstraße ein weiterer Pflasterstein auf der Fahrbahn entdeckt. pol