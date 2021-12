Diese Regeln gelten am Wahlsonntag

Osterburken. Am Sonntag, 5. Dezember, wähen die Bürger aus Osterburken den Bürgermeister für die kommenden acht Jahre. Amtsinhaber Jürgen Galm wirft erneut seinen Hut in den Ring, als Gegenkandidat steht Benjamin Henn bereit, der aufgrund einer Corona-Erkrankung jedoch nicht vor Ort sein wird (die FN berichteten).

Von 8 bis 18 Uhr offen

Diese Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet: Osterburken Baulandhalle, Kapellenstraße 14, im Foyer; Osterburken Realschule, Hemsbacher Straße 22, im Foyer Hauptgebäude; Schlierstadt Pfarrscheune, Kirchstraße 6, im Gemeindesaal; Bofsheim Astrid-Lindgren-Schule, Sindolsheimer Straße 6, in der Halle; Hemsbach Rathaus, Mauritiusstraße 5 und in der Schule am Limes in Osterburken, Galgensteige 15, im Foyer des Hauptgebäudes.

Aufgrund der angespannten Corona-Lage gibt es in den Wahllokalen verschärfte Maßnahmen. Es herrscht Maskenpflicht, Plexiglasscheiben für die Wahlhelfer stehen bereit, und Desinfektionsspender wird es an jedem Eingang geben.

Stadtkapelle spielt

Das vorläufige Wahlergebnis wird am Sonntagabend vor der Baulandhalle im Freien durch den Gemeindewahlausschussvorsitzenden, Martin Brümmer, verkündet – voraussichtlich gegen 19 Uhr, sobald alle Schnellmeldungen aus den Wahllokalen und der Briefwahl eingegangen sind. Die Stadtkapelle wird einen musikalischen Beitrag leisten. nb

