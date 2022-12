Adelsheim. Pünktlich zum Adelsheimer Weihnachtsmarkt schüttelte Frau Holle, wenn auch nur zaghaft, ihre Betten aus, und leise rieselnde Schneeflocken bildeten das Tüpfelchen auf dem i. Zwar schafften es diese noch nicht, die hübsch dekorierten Holzbuden zu „überzuckern“, doch sorgten die trocken-kalten Temperaturen für ideales Glühweinwetter.

Dies empfanden wohl auch die zahlreichen Besucher des Budenzaubers im Schlosshof des Wasserschlosses, denn, so die Beschickerin eines Standes: „Es ist der beste Weihnachtsmarkt aller Zeiten.“

Süße und herzhafte Düfte, von der klassischen Wurst über Pelmenis bis hin zum deftigen Fleischspieß, vom Glühwein bis hin zur gehaltvollen Feuerzangenbowle, lockten die Besucher in Scharen. Die breite Palette an Geschenkideen sowie die Freude auf Begegnungen nach der coronabedingten Zwangspause taten ihr Übriges.

Auch Bürgermeister Wolfram Bernhardt war sichtlich zufrieden und begeistert: „Alle, die man trifft, freuen sich auf unseren Weihnachtsmarkt, die Stimmung ist großartig.“ An allen drei Tagen des dritten Adventswochenendes drängten sich die Besucher um Stehtische und Feuerschalen, um Stände mit handwerklichen und kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region. Sogar neue Beschicker waren mit am Start.

„Die Leute haben richtig Lust“, freute sich der Rathauschef und betonte das außerordentliche ehrenamtliche Engagement der vielen fleißigen Hände von Vereinen, Kirchen oder Verbänden, die mit ihrem Angebot den Markt bereicherten.

Auch Manuel Madinsky vom Vorstandsteam des Jugendhauses als Mitorganisator zeigte sich äußerst zufrieden, mussten doch sogar zusätzliche Hütten aus der Nachbargemeinde geordert werden.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgte für stimmungsvolle Unterhaltung und Besinnlichkeit gleichermaßen, wie etwa das Krippenspiel des evangelischen Kindergartens oder der Besuch des Nikolaus, die den eigentlichen Sinn des Weihnachtsfestes in den Fokus stellten.

Musikalische Beiträge strahlten eine erwartungsvolle, ansteckende Fröhlichkeit aus wie etwa die Lieder der Jugendkapelle, des Gesangvereins, des katholischen Kirchenchors, des Schulchors der Martin-von-Adelsheim-Schule sowie der Feuerwehr- und Stadtkapelle.

Die hereinbrechende Dunkelheit und die beleuchtete Schlosskulisse zauberten ein besonderes, einzigartiges Flair.

Die Sonderausstellung „Modelleisenbahnen“ im Sitzungssaal des Rathauses durch das Team des Bauländer Heimatmuseums zog viele Gäste an. Das Rattern der Züge, das Pfeifen der Lokomotiven, die heimeligen, kleinen, heilen Welten vermittelten eine idyllische Atmosphäre, die den Interessierten in den aktuellen beunruhigenden Zeiten sichtlich guttat, so dass Museumsleiter Günter Wörner sich über großen Zuspruch freuen durfte.

Die Mischung aus Besinnlichkeit, Begegnung, handwerklich und kulinarisch breiter Palette traf den Weihnachtsnerv der Bevölkerung, so dass diese nach den letztjährigen Durststrecken dieses Angebot wärmstens aufnahm, um sich auf die fröhliche, selige, gnadenbringende Weihnachtszeit einzustimmen.