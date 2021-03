Stadtbildprägendes Gebäude - Fachwerkbau in Adelsheim sucht neuen Besitzer / Stadtverwaltung interessiert an Käufer, der renoviert Die „Linde“ in Adelsheim steht zum Verkauf

Das ehemalige Gasthaus „zur Linde“ in Adelsheim steht zum Verkauf © Sabine Braun, Sabine Braun