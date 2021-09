Dialoge mit den Eigentümern laufen

Neckar-Odenwald-Kreis. Im Oktober 2020 wurde der SuedLink-Planfeststellungsantrag für Baden-Württemberg eingereicht. Nachdem die Bundesnetzagentur den Untersuchungsrahmen festgelegt hat, wird im nächsten Schritt ein Vorschlag für den konkreten Leitungsverlauf erarbeitet. Dieser Vorschlag wird den Eigentümern in Dialog-Terminen vor Ort vorgestellt. Die dabei gewonnenen Hinweise werdenwo es möglich ist in die Planungen einfließen.

Die Eigentümerdialoge laufen seit 13. September und finden in der Region wie folgt statt: Dienstag, 21. September, für Schöntal und Widdern in der Turn- und Sporthalle Oberkessach; Mittwoch, 22. September, für Ahorn in der Turn- und Festhalle Eugbigheim; Donnerstag, 23. September, für Ravenstein im Dorfgemeinschaftshaus Oberwittstadt; Freitag, 24. September, für Boxberg im Kupprichhausener Dorfgemeinschaftshaus. Da die Veranstaltungen unter Corona-Hygieneschutzbedingungen stattfinden, ist eine Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung per E-Mail an suedlink@transnetbw.de möglich. Dabei müssen der Name, die Veranstaltung und die gewünschte Einlasszeit zwischen 14 und 19 Uhr genannt werden. Zusätzlich erhalten potentiell betroffene Eigentümer eine persönliche Einladung per Post.