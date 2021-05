Adelsheim. Ohne Feier, aber mit einem offiziellen Startschuss hat in Adelsheim das Stadtradeln begonnen. Die Aktion läuft noch bis 11. Juni. Das Bild zeigt den Schützenkönig Wilfried Lenuweit (links) und Bürgermeister Wolfram Bernhardt, die am Samstagmorgen eine kleine Runde auf der Marktstraße drehten. Informationen zum Stadtradeln gibt es unter www.adelsheim.de und www.stadtradeln.de Bild: Tanja Will

