Adelsheim. Bei vielen Kulturschaffenden keimt mit dem langsam zu Ende gehenden Winter auch die Hoffnung auf ein Ende des coronabedingten Zwangs-Winterschlafs. So auch bei den Mitgliedern des Fränkischen Madrigalchors.

Aber eigentlich handelte es sich eher um eine Winterruhe: Wann immer es die Situation erlaubte, traf sich Chorleiter Dieter Kaiser mit Sängerinnen und Sängern in unterschiedlichsten Konstellationen zum Proben. So wurden die Wurzeln für ein ambitioniertes Konzertprogramm für das laufende Jahr gelegt.

Den Auftakt bildet ein Solistenkonzert am Sonntag, 6. März, in der evangelischen Stadtkirche in Adelsheim. Unter dem Motto „Dem Frühling entgegen“ unterhalten Gesangssolisten aus den Reihen des Chores in einem einstündigen Programm das geschätzte Publikum. Als Hausorganist der Kirche wird Werner Künzel instrumentale Kontrapunkte setzen, bevor der Chor, Verordnungs-bedingt am Ende, mit zwei kleinen Werken für sein großes Chor- und Orchesterkonzert im Mai werben will.

Selbstverständlich finden die Konzerte unter den aktuell geltenden Regeln statt. Beginn ist um 18 Uhr. Aus organisatorischen Gründen haben sich die Verantwortlichen dafür entschieden, das Konzert unter 2G-Bedingungen durchzuführen. Der Eintritt ist frei. ad

