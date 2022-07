Das Ziel wurde übertroffen

Adelsheim. Unter dem Titel „Gemeinsam für eine tolle Nacht der 10 000 Lichter in Adelsheim“ hat der Verein „Adelsheim Leuchtet“ über die Crowdfunding-Plattform der Volksbank Franken um Unterstützer gebeten. Als Ziel definiert war die Sammlung von 3000 Euro innerhalb einer zweimonatigen Finanzierungsphase. Das Projekt war erfolgreich: Die angepeilte Summe wurde nicht nur erreicht, sondern mit 125 Prozent übertroffen. Dazu beigetragen hat auch die Volksbank mit 1500 Euro aus ihrem Crowdfunding-Spendentopf. Mit der Nacht der 10 000 Lichter endet am 30. Juli die Videokunstausstellung „Zwischen den Zeiten“ im Rahmen von „Adelsheim leuchtet“. Unter anderem für die Anschaffung der Technik werden die Spendengelder von „Viele schaffen mehr“ und der Zuschuss der Volksbank verwendet, wofür die Verantwortlichen des Vereins bei der Scheckübergabe Dank sagten. Das Bild zeigt die Spendenübergabe mit von links: Videokünstler und Vereinsvorsitzender Louis von Adelsheim, Mitglied im Organisationsteam Karin Schmutz, Projektinitiatorin Sabine Braun, Bereichsleiter Pascal Mathes von der Volksbank Franken, 2. Vorsitzende Gabriele Genieser und Kassierin Tanja Will. Bild: Volksbank Franken

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1