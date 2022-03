Das Benefizkonzert fand an einem besonderen Tag statt

Adelsheim. Anlässlich des Überfalls auf die Ukraine und dem damit ausgelösten großen Leid unzähliger unschuldiger Menschen hat das Präsidium des Landesmusikverbands Baden-Württemberg (LMV) alle rund 6300 musiktreibenden Vereine im Land zur Veranstaltung von Benefizkonzerten am 25. März aufgerufen.

Diesem Aufruf ist auch die Adelsheimer Feuerwehr- und Stadtkapelle gefolgt und veranstaltete vor dem Adelsheimer Kulturzentrum ein Benefizkonzert, zu dem rund 250 Personen erschienen sind – darunter auch rund 50 geflüchtete Personen aus der Ukraine.

Nach der Europahymne „Ode an die Freude“ begrüßte Bürgermeister Bernhardt mit einem „Laskavo Prosymo“, das heißt „Herzlich willkommen“ auf ukrainisch, die zahlreichen Besucher und dankte allen, die diese Veranstaltung ermöglicht haben. Der Erlös aus dem Verkauf von Essen und Getränken geht als Spende an den Helferkreis Asyl, der in Adelsheim die geflüchteten Personen vielfältig unterstützt. Nach dem Stück „Gebet für die Ukraine“ des Komponisten Mykola Lysenko erläuterte Steffen Siegert von der Feuerwehr- und Stadtkapelle, dass man den 25. März bewusst als Datum gewählt habe, da sich an diesem Tag die Annahme der sogenannten Berliner Erklärung durch alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemeinsam mit dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission zum 15. Mal jährt. Mit dieser Erklärung bekennen sich die Unterzeichner zu den gemeinsamen Zielen und Werten der Europäischen Union wie Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Toleranz, Teilhabe, Gerechtigkeit und Solidarität. „All das ist es, was in der Ukraine verteidigt wird und gerade deshalb findet das Konzert heute – 15 Jahre nach der Unterzeichnung der Berliner Erklärung – statt.“ Es folgten die Stücke „Dona nobis pagen“ (gib uns Frieden), „Always on my mind“ und „Imagine“. Dann folgte ein „Gänsehautmoment“, als die Nationalhymne der Ukraine gespielt wurde. Viele Besucher standen auf und die Ukrainer sangen die Hymne mit. Mit dem Lied „die Gedanken sind frei“ verabschiedeten sich die Musiker. Allerdings ließ das Publikum sie nicht ohne Zugabe gehen und so spielten sie noch „Ade zur guten Nacht“.

