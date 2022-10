Sennfeld. 17 Jubilarinnen und Jubilare feierten am Sonntag das Fest der Silbernen (25 Jahre), Goldenen (50 Jahre), Diamantenen (60 Jahre), Eisernen (65 Jahre) und Gnaden-Konfirmation (70 Jahre) in der evangelischen Kirche in Sennfeld.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Michael Friedrich begleitete den Gemeindegesang an der Orgel und dirigierte die Chorvereinigung zu den Chorstücken „Lobt den Herrn der Welt“, „Halleluja“ und „Herr, segne uns“.

Pfarrer Roser stellte das Bild von Sieger Köder, „Der Gute Hirte mit dem Verlorenen Schaf“, in den Mittelpunkt seiner Verkündigung und betonte, dass letztlich nicht die Klage über den Verlust, das Verlieren und Verloren-Sein in Mittelpunkt des Gleichnisses Jesu vom „Verlorenen Schaf“ stehen, sondern die Freude über das Gefunden-Werden. „Die Pfade des Lebens führen bisweilen über verschlungene Wege. Da gibt es Irrwege und Sackgassen. Die Jubelkonfirmation bietet die Chance, den eigenen Lebensweg zu überdenken, vielleicht wieder neu am Glauben anzudocken und wieder neu festzumachen, was in der Konfirmation versprochen wurde.“

Mehr zum Thema Gottesdienst Silberne Konfirmation in Nassig gefeiert Mehr erfahren In der evangelischen Kirche in Bofsheim „Eisen, Gold und Diamanten“ Mehr erfahren Herbstfest König & Meyer: Wertheimer Firma ist bisher glimpflich durch die Krise gekommen Mehr erfahren

Die Einladung Jesus gilt, so Roser: „ Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken!“ Jesus spreche von der Freude, bis in den Himmel hinein, wenn einer in seinem Leben mit Gott ernst macht.

Die Jubilarinnen und Jubilare wurden eingesegnet, feierten mit der Gemeinde das Abendmahl und wurden ermutigt den Weg des Glaubens zu gehen.