Cem Özdemir zu Besuch im Schloss Sennfeld: „Wir wollen eine Ermöglichungspolitik”

Adelsheim/Sennfeld. Mit dem Zug nach Stuttgart, von dort mit einem Carsharing-Kleinwagen nach Adelsheim und Sennfeld: Cem Özdemir stattete am Mittwoch auf Einladung des Grünen-Kreisverbands der Justizvollzugsanstalt Adelsheim einen Besuch ab. Anschließend traf er sich mit Mitgliedern des hiesigen Grünen-Kreisvorstands und Pressevertretern im Tagungshotel Schloss Sennfeld zu einem Abendessen.

Mit den Anwesenden per Du

Der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Bundesvorsitzender der Partei Bündnis 90/Die Grünen gab sich kumpelhaft, ist mit den meisten Anwesenden per Du und plauderte locker aus seinem Leben. Zum Beispiel über eine Talkshow mit Alfred Biolek Anfang der neunziger Jahre, zu der Özdemir als erster Bundestagsabgeordneter mit türkischen Wurzeln gemeinsam mit seinem Vater eingeladen war.

Andreas Klaffke, Vorstandssprecher der Grünen im Neckar-Odenwald-Kreis, hatte als Student diese Sendung gesehen und sich an der schwäbischen Ausdrucksweise von Cem Özdemirs Vater erfreut. Özdemir griff dieses Thema auf und schilderte auf humorvolle Weise die Episode aus seiner Perspektive.

Der Grünenpolitiker Cem Özdemir bei einem gemeinsamen Abendessen der Mitglieder des Grünen-Kreisvorstands im Schloss Sennfeld. © Martin Bernhard

Auch Adelsheims Bürgermeister Wolfram Bernhart geriet daraufhin ins Plaudern und erzählte von seinen Auslandsaufenthalten und seinem Studium. Drei Grußworte der anderen Art, in denen das Grüßen zur Freude der Anwesenden nicht die Hauptrolle spielte. Den Fränkischen Nachrichten blieben für ein Interview mit dem Bundespolitiker sieben Minuten für sieben Fragen.

Einfamilienhäuser sind auf dem Land sehr attraktiv. Wie wollen Sie den Leuten andere Wohnformen schmackhaft machen?

Cem Özdemir: Das will ich gar nicht. Es ist nicht meine Aufgabe, den Leuten zu sagen, wie sie hier im Neckar-Odenwald-Kreis zu wohnen haben. Das entscheiden die Leute vor Ort. Wenn Sie mich fragen würden, wie wir das in Stuttgart machen sollten, da hätte ich Ideen angesichts der Probleme, die wir da haben. Insgesamt müssen wir allerdings schauen, wie wir die Flächenversiegelungen reduzieren.

Der Wettbewerb unter den Kommunen trägt dazu bei, dass immer mehr Baugebiete ausgewiesen werden. Welche Lösung sehen Sie?

Özdemir: Über die Stärkung der Innenstädte. Wir müssen die Ortszentren ausbauen. Außerdem ist eine gute Anbindung mit dem öffentlichen Verkehr wichtig, gerade für Pendler.

Auf dem Land sind die Mieten vergleichsweise niedrig, die Sanierungskosten aber hoch. Derzeit ist eine Beteiligung der Vermieter an der CO2-Steuer im Gespräch. Warum sollte ein Vermieter auf dem Land in Wohnraum investieren, wenn sich das finanziell nicht lohnt?

Özdemir: Weil es sich auf Dauer rechnet. Wenn man sein Haus saniert, spart man Energiekosten. Schade, dass es die große Koalition beim CO2-Preis nicht geschafft hat, einen vernünftigen Kompromiss auf den Weg zu bringen zwischen Eigentümern und Mietern. Da verlieren wir jetzt wieder wertvolle Zeit. Es braucht natürlich eine faire Regelung, die die Mieter und die Vermieter an Bord holt.

Windräder werden immer öfter gar nicht oder lange Zeit nicht genehmigt wegen des Wald- und Artenschutzes: Wie wollen Sie Naturschutz und Energiewende unter einen Hut bringen?

Özdemir: Hier im Kreis muss ich nicht erklären, was die Alternative ist – die Kernkraft. Künftig muss Energie umweltfreundlicher gewonnen werden. Ab dem Jahr 2022 ist die Kernkraft als Energiequelle komplett draußen. Wir brauchen aber weiterhin eine sichere Energieversorgung. Da kann man nicht Nein sagen zum Ausbau der Netze, zur Windenergie oder Photovoltaik. Man kann nicht Sonntagsreden halten über erneuerbare Energien und vor Ort alternative Energie verhindern. Wer es ernst meint mit dem Klimaschutz, muss es auch ernst meinen mit dem Ausbau der Netze und Ja sagen zum Ausbau der erneuerbaren Energien.

Die Grünen wollen, dass ab dem Jahr 2030 nur noch E-Autos verkauft werden dürfen. Halter von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren sollen benachteiligt werden. Ist das nicht eine Benachteiligung geraden von Pendlern, die sich kein E-Auto leisten können?

Özdemir: Bestandsfahrzeuge tasten wir nicht an. Auf dem Land ist man nicht selten aufs Auto angewiesen. Das weiß ich. Ich komme selbst aus einer Kleinstadt mit 11 000 Einwohnern. Das Auto war neben dem Fahrrad oft die einzige Möglichkeit, irgendwohin zu kommen, wenn kein Bus fuhr. Das Auto ist Teil des Mobilitätsmixes wie das Fahrrad, die Schiene oder mit Abstrichen auch das Flugzeug. Alle Verkehrsmittel müssen ihren Beitrag zur Energiewende leisten. Energie muss künftig erneuerbar sein. Der Kohleausstieg im Jahr 2038 kommt viel zu spät. Es ist kein Naturgesetz, dass der ländliche Raum so sehr aufs Auto angewiesen ist. Das ist eine Folge von falschen politischen Entscheidungen und einer schlechten Verkehrspolitik. Seit 1994 haben wir über 5400 Kilometer Schiene stillgelegt. Außerdem warten viele Regionen auf dem Land noch immer auf schnelles Internet. Das Land ist in Deutschland systematisch benachteiligt worden in den letzten Jahren und das von einem CSU-Minister. Das muss sich ändern. Wir wollen keine Verbots- sondern eine Ermöglichungspolitik. Die Leute sollen selbst entscheiden können, welches Verkehrsmittel sie wählen. Mobilität muss umweltfreundlich, sauber und bezahlbar sein.

Wie wollen Sie den Nahverkehr auf dem Land verbessern und vor allem finanzieren?

Özdemir: Da helfen uns zum Beispiel intelligente ,On-Demand-Services’ und das Teilen von Fahrten, vor allem auf der letzten Meile. Früher war es fast unmöglich, Fahrtwünsche von Menschen zu bündeln, die sich nicht kannten und an unterschiedliche Endpunkte wollten. Ohne feste Fahrpläne und Strecken ging das nicht. Dank moderner Algorithmen können digitale Lösungen heute in Sekundenbruchteile Fahrer und Mitfahrende zusammenbringen. Das ist flexibel und effizient. Auch mobilitätseingeschränkten Menschen müssen wir die Möglichkeit zur Mobilität geben. Verkehrswende und Klimaschutz gehören zusammen.

Wie wollen Sie die Nachfrage nach teurerer Biokost fördern, damit mehr Landwirte von ökologischer Anbauweise leben können?

Özdemir: Die Nachfrage wächst schon. Wir importieren ja Bio-Produkte aus dem Ausland. Es ist klar, dass Verbraucher die Wertschätzung für Lebensmittel über den Preis zum Ausdruck bringen sollten. Dazu passt kein Billigfleisch. Landwirte müssen von ihrer Arbeit leben können, Verbraucher sollen gute Produkte erhalten, und wir müssen eine gute Bodenqualität bewahren. Deshalb müssen wir die Fläche von biologisch bewirtschaftetem Land erhöhen.