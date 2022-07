Buntes Programm

Adelsheim. Noch dieses und nächstes Wochenende ist die Videokunst-Ausstellung „Zwischen den Zeiten“ im Rahmen von „ Adelsheim leuchtet“ zu sehen. Die Schau im Schlosspark öffnet am Freitag und Samstag jeweils um 22 Uhr, letzter Einlass ist gegen 0.30 Uhr. Daneben gibt es an beiden Tagen Musik und Literatur.

Am Freitag, 22. Juli, um 20 Uhr, gastieren „Café del Mundo“ im Schlossgraben. Bei „Guitarize the World“ kann man mit dem international renommierten, virtuosen Duo auf eine faszinierende Klangreise durch die Welt der Gitarre gehen. Das Programm reicht von Astor Piazzolla über Bearbeitungen spanischer Klassiker bis hin zu Jazz- und Popularmusik.

Die Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim nimmt das Ausstellungsmotto „Zwischen den Zeiten“ auf. Sie präsentiert ihre Interpretation am Samstag, 23. Juli, um 20 Uhr, im Rahmen der „Serenade“ im Schlossgraben. Werke ganz unterschiedlicher Stile und Zeiten wie „Von Generation zu Generation“, „Von Hexen und Heiligen“, Von Sternbildern und Göttern“ werden miteinander verknüpft.

Bereits um 18 Uhr an diesem Samstag stellt Autorin und Moderatorin Manuela Reichart im Saal des Schlosses zu Unrecht vergessene Autorinnen vor, deren Werke gerade in diesen Zeiten wieder gelesen werden sollten.

In der Bar am Ausstellungseingang wird bereits ab 19 Uhr und in der Oberschlossbar am Ende des Videokunst-Rundgangs wird ab 20 Uhr bewirtet. Der Verein „Adelsheim leuchtet“ serviert Getränke, kleine Speisen und Suppen.

Karten für die Ausstellung und das Konzert von Café del Mundo gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf bei der Stadtverwaltung (Telefon 06291/620022 und -29). Kombitickets sind möglich. Der Eintritt zur Lesung wie auch zur Serenade ist frei.