Bürgerstiftung Adelsheim: Das Ziel ist in Sichtweite

Adelsheim. Mit erhaltenen Spenden in Höhe von knapp 47 000 Euro zur Gründung der Bürgerstiftung Adelsheim, ist das Ziel von 50 000 Euro in Sichtweite. Sobald der Zielbetrag erreicht ist, wird das sogenannte Stiftungsgeschäft getätigt. Das Stiftungsgeschäft ist der eigentliche Stiftungsakt. Es ist eine einseitige rechtlich verbindliche Erklärung des Stifters, ein Vermögen zur Erfüllung eines von ihm vorgegebenen Zweckes zu widmen.

Durch das Stiftungsgeschäft muss die Stiftung eine Satzung erhalten mit Regelungen über den Namen, den Sitz, den Zweck, das Vermögen und die Bildung des Vorstands der Stiftung, so eine Mitteilung aus dem Rathaus Adelsheim.

Endgültig entsteht die Stiftung (als selbstständige und rechtsfähige juristische Person) allerdings erst mit der Anerkennung durch die Stiftungsbehörde. Sobald also der Zielbetrag erreicht ist, werden alle Spenderinnen und Spender informiert und um Unterschrift unter das Stiftungsgeschäft gebeten. Die Liste der Spender zeigt, dass es sich um einen Querschnitt aus der Adelsheimer Bevölkerung handelt.

Exemplarisch sollen hier ein paar Personen genannt werden: Michael Haslinger von Haslinger Immobilien: „Ich wünsche mir, dass die Bürgerstiftung sich für unsere Vereine engagiert. Das Engagement könnte man zusammen mit den Vereinen nutzen, damit wir wieder das Stadtfest „Adelsheim leuchtet“ im Sommer wie im Winter wiederbeleben können.“

Jörg Sachs: „Die Spende verstehe ich als Wohlfühlprämie in einer höchst sympathischen Kommune.“

Ralph Gaukel und Familie: Wir hatten uns als Familie umgehend nach dem Impuls von Herrn Bernhardt zur Gründung der Bürgerstiftung entschlossen, einen Betrag pro Familienmitglied in die Stiftung zu geben. So haben wir entschieden, die Aufwandsentschädigung für die Gemeinderatsarbeit eines Jahres zu spenden und auf 400 Euro (100 Euro pro Familienmitglied) aufzurunden. Unsere ganze Familie hat sich seit jeher im Sportverein, im Jugendhaus und anderen Einrichtungen und Vereinen in Adelsheim engagiert und haben diesen Institutionen profitiert. Um dies auch für die nächsten Generationen sicherzustellen, unterstützen wir die Bürgerstiftung.“

Mario Hermes bzw. HDAO (20 000 Euro): Ich komme aus dem schönen „Windecker Ländchen“ und bin aktives Mitglied der Ruhrpotthelden, dort habe ich auch viele Jahre Fußball im Verein gespielt. In den letzten Jahren ist Adelsheim, insbesondere Sennfeld, meine Heimat geworden und ich schätze das rege Vereinsleben vor Ort, die viel für das gesellschaftliche Leben leisten. In den letzten Jahren hatte ich beruflich viel Glück und möchte mit dieser Spende der Gesellschaft etwas zurückgeben und meine Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck bringen. Die Vereine leben durch das Ehrenamt und diese Aktivität sollte Menschen weiterhin zusammenführen.“

