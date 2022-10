„Brillenlotto“: Gewinner ermittelt

Adelsheim. Fünf Brillen im Wert von 2500 Euro verloste das Brillenfachgeschäft Besser-Optik kürzlich wieder in Adelsheim. Aus über 1000 Losen wurden fünf glückliche Gewinner gezogen, die in diesen Tagen benachrichtigt werden, um Gutscheine für eine neue Brille in Empfang zu nehmen. Bei der Ziehung fungierte Fabian Danner aus Roigheim als Glücksfee. Die Aufsicht bei der Ziehung übernahm Hannelore Jauch aus Walldürn. Einen Gutschein über eine neue Brille erhält Mike Unangst (Merchingen).

Weitere Gutscheine für eine neue Brille gehen an Maria-Ana Lupu, Harald Steinbach (beide Adelsheim), Helga Berk (Seckach) und Hilde Schweizer (Osterburken). Bild: Jauch