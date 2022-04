Brand in der JVA Adelsheim

Adelsheim. In der JVA Adelsheim kam es am Nachmittag des Karfreitags gegen 15.15 Uhr in dem Gebäudeblock H zu einem Brandausbruch in einem Kellerraum. Der Raum stand in Vollbrand und konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Insassen des Gebäudes wurden evakuiert. Zu Personenschäden kam es nicht. Im Kellerraum des Gebäudetraktes wurde hauptsächlich Müll gelagert. Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt. Es befanden sich circa 50 Feuerwehrleute und circa 40 Personen des Rettungsdienstes sowie sieben Polizeifahrzeuge vor Ort. pol

