Brahms versus Liszt

Adelsheim. Das Corona-bedingt ausgefallene Abonnementkonzert aus der Klassikreihe der Adelsheimer Kultur- und Konzertgemeinde wurde am Freitag nachgeholt.

Der Pianist Christoph Soldan trug im ersten Teil die eher der Tradition verhaftete Komposition der Händel-Variationen von Johannes Brahms, op 24, vor. Dieses Stück komponierte Brahms mit 28 Jahren. Es gehört zu den bedeutendsten Werken des Genres, zu nennen nach Bachs Goldberg- und Beethovens Diabellivariationen. Soldan absolvierte das umfangreiche Stück energisch, forte und fortissimo.

Christoph Soldan in Aktion. © Altmeppen

Nach der Pause – Anne und Peter Sitte vom Förderverein des Eckenberg-Gymnasiums übernahmen die Bewirtung – erklangen vier Werke aus Franz Liszts „années de pélèrinage“ („Pilgerjahre“), aus „Première année: Suisse“ (das erste Jahr: Schweiz), „Deuxième année: Italie“ (das zweite Jahr: Italien) sowie dem dritten in Rom entstandenen Buch.

In seiner Einführung zu diesem Stück wies Soldan auf die sicher große innere Spannung des Komponisten Liszt hin, der – von seiner ursprünglichen Intention, Priester zu werden – im Spannungsfeld zwischen erfüllter Liebe zu mehreren Frauen, aber unerfülltem Ehewunsch sicher ein Ventil in seinen Kompositionen und seiner Musik fand.

Die „années de pélèrinage“ beziehen sich möglicherweise auf den Roman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ von Goethe. Diese Art der Kompositionen löste sich von den Vorgaben der klassischen Komposition. Als sogenannte Programmmusik schuf Liszt somit eine neue Musikgattung.

Die Art der Musik und die Art der Interpretation durch Christoph Soldan kontrastierte elementar zum ersten Teil dieses Abends. Kräftige Passagen wurden immer wieder durch leicht elegische Darbietungen abgelöst. Liszt eröffnete unter anderem mit diesem Werk das Fenster von der kompositorisch regelgebundenen Klassik zur Programmmusik. Immer wieder stößt ein Ereignis oder eine Person die Tür zur Zukunft auf. Hier hatte Liszt den Diskus einer neuen Musikform über den Horizont des Musikverständnisses seiner Zeit hinausgeschleudert: Seine Musik wurde zusammen mit den Werken Richard Wagners in der Folge auch als „Neudeutsche Schule“ bezeichnet. Der lyrische, fast leicht sentimentale musikalische Ausklang des letzten Werkes mit dem Titel „Angelus - Bitte an den Schutzengel“ hatte sowohl den Interpreten wie auch das Publikum gleichermaßen berührt. So wurde einvernehmlich auf eine Zugabe verzichtet. Es blieb der Eindruck eines großartigen Konzertabends, den die Zuhörer mit ins Wochenende nahmen.

Die Besucherzahl dieses Abends lag unter den Erwartungen. Die alte Adelsheimer Konzertgemeinde ist in der Zeit von Corona und durch die organisatorischen Umbrüche zerfallen. Die neue hat sich wohl noch nicht gefunden. Dr. Dirk Altmeppen