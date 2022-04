Bofsheim macht sich schön

Bofsheim. In allen Stadtteilen Osterburkens wird in diesem Jahr am Samstag, 9. April, eine Säuberungsaktion durchgeführt. Auch die Astrid-Lindgren-Schule wird sich an der Aktion in Bofsheim beteiligen. Schülerinnen dieser Schule werden bereits ab Dienstag in der Ortslage unterwegs sein. Der Einsatz der übrigen Teilnehmer soll diesmal punktuell in bestimmten Bereichen wie zum Beispiel bei den drei auf Bofsheimer Gemarkung befindlichen Brunnen „Petersbrunnen“, „Löhleinsbrunnen“ und „Säubrünnlein“ erfolgen.

Weitere Vorschläge können bei der Ortschaftsverwaltung noch eingereicht werden. Freiwillige Helfer, einschließlich der Jugend, sind willkommen. Das Mitbringen entsprechender Arbeitsgeräte ist hilfreich. Treffpunkt ist am Samstag, 9. April, um 9.30 Uhr beim Feuerwehrgerätehaus. Die Aktion wird um die Mittagszeit beim Feuerwehrgerätehaus mit einer Abschlussbesprechung und einem kleinen Vesper beendet.

