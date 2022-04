BMW beim Überholen gestreift

Forchtenberg. Beim Überholen hat ein Transporterfahrer am Mittwochmorgen bei Forchtenberg den BMW eines 34-Jährigen gestreift. Der BMW-Lenker war gegen 7 Uhr auf der Landesstraße 1045 von Sindringen in Richtung Forchtenberg unterwegs, als er nach der Einmündung in Richtung Ernsbach von dem Transporter überholt wurde. Der 26-jährige Transporter-Fahrer überholte nach Zeugenangaben trotz Gegenverkehr und deutlich zu schnell. Der 34-Jährige bremste seinen BMW fast bis zum Stillstand ab, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht vermeiden. Beim Wiedereinscheren kollidierte der Transporter mit dem BMW. Der Sachschaden am BMW beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter Telefon 07940/9400 entgegen.

