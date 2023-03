Adelsheim. Unbekannte entwendeten in den letzten zehn Tagen regelmäßig Blumen von Gräbern in Adelsheim. Die Diebe begaben sich zum Friedhof in Adelsheim und entwendeten jedes Mal Blumen von verschiedenen Gräbern. Der Polizeiposten Adelsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

