Osterburken. Die Badische Landesbühne zeigt am Donnerstag, 23. Juni, in Osterburken ihre diesjährigen Sommerstücke „Rapunzel oder Wen die Liebe trifft“ (17 Uhr) und „Ein Sommernachtstraum“ (20.30 Uhr) im Hof der „Schule am Limes“, bei schlechter Witterung in der Baulandhalle. Karten gibt es im Vorverkauf beim Bürgerbüro Osterburken, Telefon 06291/4010, E-Mail: info@osterburken.de. Bild: Peter Empl

