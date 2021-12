Bilder verschönern den Tunnel

Osterburken. In der Osterburkener Bahnunterführung wurden in der vergangenen Woche elf Fotos auf Alu-Dibond-Platten angebracht, die verschiedene Plätze in der Römerstadt und den Ortsteilen zeigen. Unter anderem sind der Stadtbrunnen und der Stadtturm am Rathaus zu sehen, aber auch das Römermuseum, der Turm am Limes, das Römerkastell und Adventon sind abgebildet. Aus Hemsbach hat es die Kirche als Motiv in die Unterführung geschafft. Aus Bofsheim ist der Blick auf den Rinschbach nun auf einer der Platten festgehalten.

Ausgesucht wurden die Bilder in einer mehrwöchigen Abstimmung, bei der alle Bürger mitmachen konnten. Die elf schönsten Motive zieren nun die braunen Wände der Bahnunterführung und verschönern diese. Insgesamt standen rund 30 Bilder zur Auswahl, die zum Teil von der BSW Fotogruppe zur Verfügung gestellt wurden, aber auch von der Stadt in Auftrag gegeben wurden.

Größeres Vorhaben

Die Aktion ist Teil eines größeren Vorhabens, durch welches die Bahnunterführung aufgewertet werden sollte. So sanierte die Stadt bereits im Oktober und November die Treppenaufgänge. Dazu wurden die alten wuchtigen Handläufe demontiert, ein behindertenfreundlicher Aufgang geschaffen und neue Edelstahlgeländer angebracht. Auch die Beschichtung auf den Treppenstufen wurde neu gestrichen. Schlussendlich brachte man lichtgesteuerte LED-Lampen an den Decken an.

Die Kosten für die elf Bilder beliefen sich auf etwa 5280 Euro, sagt Hauptamtsleiter Julian Schneider. Bis die Bilder angebracht waren, dauerte es etwa vier Stunden. Zwei Personen waren im Einsatz. Auch Bürgermeister Jürgen Galm legte zwischenzeitlich Hand an und half bei der Montage.

