Besonderer Geburtstag

Adelsheim. Reinhold Haag erwartet am heutigen Montag viele Gäste und Anrufe: Der Adelsheimer wird 102 Jahre alt. Im kleinen Kreis werde gefeiert, berichtet Haag im Gespräch mit den FN. Gut sei er durch die vergangenen Jahre gekommen und sei auch von Corona verschont geblieben. Er liest viel, berichtet der Jubilar gut gelaunt. Besonders freut er sich aber, wenn er Unterhaltung hat, also wenn Besucher kommen. „Dann bin ich gefordert, dann bin ich wohlauf.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der gelernte Setzer kennt sich blendend aus in der Heimatgeschichte, verfügt über ein bemerkenswert gutes Gedächtnis und hat als Zeitzeuge viel zu erzählen. Im Hause Haag wurde einst der „Bauländer Bote“ herausgegeben, früher die Tageszeitung für Adelsheim, Osterburken, Boxberg und Umgebung, bis diese 1941 eingestellt werden musste. Später erhielt das Amtsblatt diesen Namen und trägt in bis heute.

Reinhold Haag feiert heute einen besonderen Geburtstag. © Braun

Am sozialen und kulturellen Leben in Adelsheim nimmt Reinhold Haag gern teil und freut sich, dass nach Aufhebung der Beschränkungen nun alles wieder möglich ist. „Unbedingt“ wird er sich auch die im Juli bevorstehende Videokunst-Ausstellung von „Adelsheim leuchtet“ anschauen, wo er wie andere Adelsheimer in einer Installation zu Wort kommen wird und sich zu Fragen des Lebens äußert.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel 20 Jahre DHBW-Campus in Bad Mergentheim Karriere von Bad Mergentheim aus gestartet: „Einmalige Kombination von Theorie und Praxis nutzen“ Mehr erfahren

Den sicher zahlreichen Gratulanten am heutigen Montag schließen sich die Fränkischen Nachrichten gern an. sab