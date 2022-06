Besondere Leistung gewürdigt

Adelsheim. Zahide Akdere und Dirk Ernst erhielten den Musik-Preis 2022 der Werner-Stober-Stiftung. Das Eckenberg-Gymnasium ist eines von 14 allgemeinbildenden Gymnasien, die den mit 500 Euro dotierten Preis erhalten.

Sowohl Zahide Akdere ( Adelsheim) als auch Dirk Ernst ( Seckach) erfüllen die anspruchsvollen Kriterien der Stober-Stiftung mehrfach: etwa sehr gute Musikzensuren und überdurchschnittliche instrumentale Leistungen; auch besonderes Engagement für die Schulmusik.

Preisverleihung mit von links: Schulleiter Martin Klaiber, Dirk Ernst, Zahide Akdere, Carolin Mohr (Fachbeauftrage Musik), sitzend: Musiklehrer Marco Rödiger. © EBG

Zahide Akdere spielt seit 2017 Klavier. Am EBG spielte sie seit Klasse 8 im Rahmen des Musikprofils am EBG bei Nikola Irmai-Koppányi und seit September 2020 bei István Koppányi. Die begeisterte Pianistin gewann bereits zahlreiche Wettbewerbe im Rahmen von „Jugend musiziert“. Zuletzt erhielt sie beim Landeswettbewerb 2022 in der Wertung „Duo: Klavier und ein Holzblasinstrument“ mit Julia Janny (Oboe) einen zweiten Preis. Mit ihren pianistischen Fähigkeiten unterstützt sie gerne auch die EBG-Big-Band.

Dirk Ernst spielt seit mehr als zehn Jahren Trompete. Im Musikverein Seckach leitete das aktive Mitglied selbst bereits Trompetenunterricht. Seine sehr guten Leistungen wurden 2015 durch die Jungmusikerleistungsabzeichen Junior, Bronze und Silber bestätigt. Seit 2016 ist Dirk zudem aktives Mitglied im Verbandsorchester des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald-Bauland. Am EBG führte ihn das Profilfach Musik zum Leistungsfach in der Oberstufe. Seine Mitarbeit in verschiedenen Ensembles bereichert er durch die Ausbildung zum Musikmentor beim Bund Deutscher Blasmusikverbände.

Die Musikpreise wurden in diesem Jahr wieder im besonderen Ambiente der „Kleinen Kirche Karlsruhe“ von Sibylle Voll von der Werner-Stober-Stiftung und Kajo Lejeune, Fachreferent für Musik am Regierungspräsidium Karlsruhe, im Rahmen eines öffentlichen Konzertes verliehen. Zahide und Dirk bedankten sich für den Musikpreis mit dem gemeinsamen Vortrag des berühmten zweiten Satzes aus dem Trompetenkonzert in Es-Dur von Joseph Haydn. Erneut bewiesen sie ihr sehr gutes Können am Instrument und im Zusammenspiel.