Bernhard Schiess stellt in Adelsheim „Herbstlaub“ vor

Adelsheim. Bernhard Schiess präsentiert seine aktuelle CD „Herbstlaub“ am Samstag, 23. April, um 20 Uhr im Kulturzentrum Adelsheim.

„Instrumentalmusik, die zum Entspannen einlädt, aber auch die Fantasie anregen soll“ – so charakterisiert Bernhard Schiess selbst die Musik von „Herbstlaub“. „Der unkonventionelle Umgang mit Tönen und Klängen und das „Crossover“ von verschiedenen Musikstilen – von New Age über Pop, Folk, Rock und Klassik – geben ein vielfältiges Klanggemälde wieder. Musik, bei der man durch imaginäre Landschaften reist und sich innerlich bewegen lässt von verschiedenen Themen und Stimmungen. Die zwölf Musikstücke entstanden meist auf der Basis einer eingängigen Melodie, die Bernhard Schiess am Piano zu Gehör bringen und mit wenigen Worten erläutern wird. Danach folgt jeweils die komplett arrangierte Version von der CD.

Bernhard Schiess stellt am 23. April seine CD „Herbstlaub“ im Adelsheimer Kulturzentrum vor. © Schiess

Für Andy Horn vom „Red Room-Tonstudio“, Musikproduzent und Toningenieur der CD, sind Kompositionen entstanden, die sich stilistisch zwischen Vangelis, Mike Oldfield, klassischer Folkmusik und einigen meditativen Momenten bewegen: „Alles sehr entspannt und harmonisch“. sab

