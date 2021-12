Bernd Klumpp: „Wir haben viele Menschen glücklich gemacht”

„Wir haben viele Menschen glücklich gemacht“, betont Bernd Klumpp, und das macht wiederum ihn und seine Helfer der Initiative „Einfach social“ glücklich. Schon in den Vorjahren hatte die Gruppe in der Vorweihnachtszeit Pakete an Senioren in Adelsheim und Sennfeld verteilt sowie Ausflüge zu Veranstaltungen wie dem Weihnachtszirkus organisiert. Doch in dieser Vorweihnachtszeit nahm die Hilfe mit

...