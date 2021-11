Benjamin Henn positiv auf Corona getestet

Osterburken. Der Bürgermeisterkandidat in Osterburken, Benjamin Henn, hat sich am Abend des 28. November nach einem positiven Corona-Schnelltest in Quarantäne begeben. Das Testergebnis wurde am 29. November mit einem „Schnell-PCR-Test“ (Ergebnis liegt innerhalb von 75 Minuten vor) bestätigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Benjamin Henn ist vollständig geimpft, symptomfrei und hofft, dass er sich am fünften Tag „freitesten“ lassen kann. Ihm ist die Gesundheit der Menschen um ein Vielfaches wichtiger, als seine Befindlichkeiten in der heißen Phase des Wahlkampfs. „Denn nur, wer unliebsame Entscheidungen treffen und seine eigenen Bedürfnisse hintenanstellen kann, der hat es auch verdient das Vertrauen der Menschen zu genießen.“

Für ihn war es selbstverständlich sich während der vergangenen Wochen täglich zu testen, die Vorstellungsrunden im Außenbereich abzuhalten und im Innenbereich FFP2-Masken zu tragen, damit sich niemand einem erhöhten Risiko aussetzen müsse, so Henn.

Laut eigenen Angaben kann er nicht nachvollziehen, wo er sich angesteckt hat. Weder in seinem Familienkreis noch in seinem näheren Umfeld gibt es einen positiven Corona-Fall.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2