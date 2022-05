Begeisternder Autorensommer

Adelsheim. Durch einen Zufall hatte Heide Häffner, Lehrerin an der Martin-von-Adelsheim-Schule, von der Sondermaßnahme des Deutschen Literaturfonds „Neustart Kultur – Tausende literarische Begegnungen mit Autorinnen und Autoren“ erfahren. Spontan bewarb sie sich um die Fördergelder für ihre Schule und sie hatte Glück.

Am Freitag vergangener Woche war es so weit und Schulleiter Florian Loser begrüßte als ersten Autor des Autoren-Sommers Guido Kasmann an der Martin-von-Adelsheim-Schule.

Die Drittklässler freuten sich auf den Autor, denn im Unterricht befassten sie sich gerade mit „Appetit auf Blutorangen“. Guido Kasmann machte ihnen zusätzlich Appetit auf ein weiteres Buch, das er im Gepäck hatte: „Der schwarze Nebel“.

Seine Lesungen nennt Kasmann zu Recht „Erzähltheater mit Musik“. Zwar liest er auch einmal aus seinem Buch vor, aber er lässt seine Figuren und Geschichten auf vielfältige Weise lebendig werden. Mit großem schauspielerischem Talent erzählt er, spielt Gitarre und Flöte. Jede Figur hat eine eigene Stimme. Immer wieder war das freudige Lachen zu hören, schossen Finger nach oben und einige durften Schüler sogar als Schauspieler mitwirken.

Nach einer kurzen Pause hatte Kasmann sein Bühnenbild verändert, dann sollte es um ein Buch gehen, das die Fünftklässler lesen werden, „Theo – das Tagebuch“. Auch hier zeigte der Autor, dass er nicht nur gut schreiben kann, sondern darüber hinaus phantastisch vorlesen, schauspielern, musizieren und singen kann.

Die Schüler hatten großen Spaß am Reimen, am Rhythmus und an der Poesie, und alle rappten und sangen begeistert mit

