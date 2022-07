Bedeutendes Duo

Adelsheim. Inzwischen zählen sie zu Deutschlands wichtigsten Gitarren-Duos: „Café del Mundo“ aus Buchen. Eben noch auf Tour durch Spanien, am Wochenende begeisterten sie im Raum München – nun kommen Jan Pascal und Alexander Kilian am Freitag, 22. Juli, um 20 Uhr in den Adelsheimer Schlossgraben.

Nicht zum ersten Mal

Nicht zum ersten Mal sind die virtuosen Flamenco-Gitarristen bei „ Adelsheim leuchtet“ zu Gast. Mit toller Musik, aber auch mit ihrer sympathischen und unterhaltsamen Moderation sorgten die beiden für schöne Abende unter freiem Himmel.

Breitgefächertes Programm

Das Programm „Guitarize the World“ – und jetzt auch Adelsheim – reicht von Astor Piazzollas World Music Tango über Bearbeitungen spanischen Klassiker wie dem Feuertanz von Manuel DeFalla bis hin zu Jazz- und Popularmusik. Hier trifft Bach auf Santana. Natürlich spielt das Duo auch Eigenkompositionen, wofür „Café del Mundo“ 2019 die Nominierung für den Opus Klassik in der Kategorie „Klassik ohne Grenzen“ erhielt.

Weitere Infos zu Café del Mundo gibt es im Internet unter www.cafedelmundo.de. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf bei der Stadtverwaltung Adelsheim, Telefon 06291/620022 oder -29.