Baustelle wird in der ersten Novemberwoche eingerichtet

Adelsheim. Der Baubeginn und damit die Vollsperrung der Hergenstadter Straße rücken näher (die FN berichteten).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Deshalb informierte Thomas Funk vom Ingenieurbüro Sack und Partner am Montagabend im Gemeinderat noch einmal ausführlich über die Baumaßnahme. Nötig wird sie, weil die Abwasserkanäle höher dimensioniert werden müssen, um das neue Baugebiet „Steinäcker rechts“ und in Zukunft vielleicht auch „Steinäcker links“ anzuschließen. In dem Zug werden auch Wasserleitungen erneuert.

Die beauftragte Firma Konrad wird ab dem 2. November die Baustelle und die Umleitung einrichten, in der ersten Novemberwoche wird dann auch die Vollsperrung beginnen. Gebaut wird auf gut 200 Metern in vier Abschnitten, los geht es bei der Einmündung der Beethovenstraße.

Die Zufahrt ist dann nur noch über das Seelein möglich. Man habe zwar überlegt, so Bürgermeister Bernhardt, den Fußweg von der ostpreußenstraße zur zaunäcker befahrbar zu machen, doch dieser sei zu eng. Die Feuerwehr werde diesen Weg aber im Notfall nutzen können. Die Baufirma wird zudem dafür sorgen, dass Rettungsdienste durch die Baustelle kommen. sab

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2