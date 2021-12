Baucontainer aufgebrochen

Adelsheim. Unbekannte haben sich am vergangenen Wochenende Zutritt zu einem Baustellengelände in Adelsheim verschafft und haben Arbeitsgeräte. Diese befanden sich in einem Baucontainer in der „Obere Austraße“, der durch die Täter zwischen Samstag, gegen 12 Uhr, und Montag, gegen 6.30 Uhr, mittels eines Winkelschleifers aufgetrennt wurde, so die Polizei.

Bei den Geräten handelte es sich um eine Motorsäge, einen Stemmhammer, einen Bohrhammer und einen Akkuschrauber. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.