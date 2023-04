Bauarbeiten in der Industriestraße

Adelsheim. Die Stadt saniert Wasserleitungen in der Industriestraße in Adelsheim. Betroffen ist der Bereich von der T-Kreuzung bei der Firma Schimmel bis zur Rittersbrunnenstraße 46 und 47. Die Baufirma wird ab 11. April die Baustelle einrichten. Ab 17. April kommt es zur Vollsperrung des Baustellenbereiches. Es gibt zwei Bauabschnitte, so dass die Firma Schimmel jederzeit anfahrbar bleibt. Die Straße soll bis 14. Juli erneuert und wieder befahrbar sein. Damit die Rittersbrunnenstraße von Großfahrzeugen leichter befahren werden kann, wird von montags bis freitags von 6.30 bis 17 Uhr ein absolutes Halteverbot ausgesprochen. „Beachten Sie bitte, dass wo immer und wie immer Sie halten oder parken, die Restfahrbahnbreite mindestens 3,05 Meter betragen muss – ein Feuerwehrfahrzeug zum Beispiel muss immer durchkommen und wenden können“, so die Stadt in einer Mitteilung. Am Wochenende werde die Baufirma bemüht sein, ein halbseitiges Befahren des Baustellenbereiches zu ermöglichen. Das Bild zeigt die T-Kreuzung bei der Firma Schimmel in der Industriestraße. Bild: Stadt

