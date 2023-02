Basketballturnier in der Martin-von-Adelsheim-Schule

Adelsheim. Ende Januar war es an der Martin-von-Adelsheim-Schule nach drei Jahren Pause endlich wieder so weit, dass die Klassen acht bis zehn gegeneinander im Basketballturnier in der neuen Halle antreten konnten.

In drei Spielen qualifiziert

Vor Beginn des Turnieres erklärte Sportlehrer Johannes Ackermann, der das Turnier zusammen mit seinem Sportkollegen Peter Dörr organisiert hatte, noch einmal die Spielregeln sowie den Ablauf des Tages. Pro Mannschaft müssen sich immer fünf Spieler auf dem Feld befinden, hierunter muss mindestens ein Mädchen vertreten sein. Insgesamt konnten sich alle Klassen in je drei Spielen für die nächste Runde qualifizieren. „Das A und O ist, dass wir alle Spaß haben und fair bleiben!“, schloss Ackermann seine Ansprache. Die Mannschaften zeigten sich durchweg motiviert, kämpferisch und fair, während der Rest der Schüler zuschaute und anfeuerte.

Auch die Grundschüler sowie Schulleiter Florian Loser schauten sich zeitweise das ein oder andere Spiel an. Anschließend spielten im Halbfinale die Teams 10a gegen 10b und die Klasse 9a trat gegen die Klasse 9c an. Kurz darauf standen auch die beiden Mannschaften für das Finale fest: Die Klasse 9c gegen 10b. Alle Spieler hatten bereits im Vorfeld ihr Bestes gegeben, doch nun hieß es noch einmal, die letzten Kräfte zu sammeln und mit der richtigen Taktik zu gewinnen. Nach einem harten, aber fairen Kampf stand der Spielstand schließlich fest: 6:2 für die Klasse 10b. Auf Platz drei schaffte es die Klasse 9a, Platz 2 ging an die Klasse 9c und der Pokal wurde an die Klassensprecherin Michelle Fritz der Klasse 10b überreicht. Zum Ausklang spielten sowohl verschiedene Lehrerteams gegeneinander, aber auch das Team Schüler gegen Lehrer, welches immer wieder sehenswert ist. Gegen 15:15 Uhr endete das Basketballturnier, Hannes Ackermann lobte die Schüler noch einmal für ihren Einsatz und ihre Fairness und es wurde aufgeräumt. Events wie diese bleiben im Kopf und wirken hoffentlich auch im normalen Schulalltag nach, denn die großartigen Partien, das wunderbare Zusammenspiel und Fairness führen auch im Unterricht zum Erfolg.