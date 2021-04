Auto touchiert und davongefahren

Adelsheim. In einer langgezogenen Rechtskurve auf der Landstraße zwischen Adelsheim und Schefflenz überholte eine bislang unbekannte Person am Steuer eines roten Kleinwagens am Mittwochabend gegen 21 Uhr einen vorausfahrenden Smart, teilte die Polizei mit.

AdUnit urban-intext1

Beim Ausscheren war der Abstand zwischen dem roten Fahrzeug und dem Smart so gering, dass sich beide Fahrzeuge berührten und am vorausfahrenden Wagen ein Schaden von rund 1500 Euro entstand. Statt jedoch anzuhalten und sich um den Unfallschaden zu kümmern, setzte die männliche Person am Steuer des roten Fahrzeugs ihren Weg fort. Die Polizei Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, um wen es sich bei dem Unfallverursacher handelt. An dem roten Kleinwagen war ein Kennzeichen mit Heilbonner Ortskennung HN angebracht. Außerdem soll sich ein Mitfahrer in dem Wagen befunden haben.