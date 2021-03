Adelsheim. In Adelsheim machte sich am Montag ein Audi selbstständig und kollidierte mit einem geparkten VW, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Audis hatte den Wagen am Morgen in der Hardtstraße abgestellt und wohl vergessen die Handbremse anzuziehen. Gegen 9 Uhr setzte sich das Fahrzeug in Bewegung. Der Audi rollte von seinem Parkplatz los, über die Verkehrsinsel der Kreuzung Untere Austraße/ Hardtstraße, bis auf die andere Straßenseite, wo der Wagen schließlich mit einem geparkten VW zusammenstieß. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 8000 Euro.

