Ausstattung vergeben

Adelsheim. Die Firma Vereinigte Spezialmöbelfabriken in Tauberbischofsheim erhält auf einstimmigen Gemeinderatsbeschluss den Auftrag für die Ausstattung von drei entstehenden Schulräumen in der neuen Eckenberghalle sowie für das umgebaute und erweiterte Lehrerzimmer der Martin-von-Adelsheim-Schule für brutto 43 864,26 Euro.

AdUnit urban-intext1

Lehrerzimmer wurde umgebaut

Für das neue Lehrerzimmer wurde die Trennwand zwischen zwei Klassenzimmern entfernt, berichtete die Verwaltung.

Das bisherige Lehrerzimmer, in dem die Pädagogen zusammengedrängt „wie die Hühner im Käfig“ sitzen, so Bürgermeister Bernhardt am Montagabend, werde zu einem Klassenzimmer.

Die neuen Schulräume in der Halle stehen der Schule ab Herbst zur Verfügung. Ein Schulraum wird mit Nähmaschinen und entsprechenden Möbeln ausgestattet.

AdUnit urban-intext2

Chemielabor ausgestattet

Ein weiteres Gemeinderatsthema betraf die Schullandschaft: Auf Antrag der Schulleitung des Eckenberg-Gymnasiums finanziert die Stadt für das Progymnasium am Gymnasium einen Reinigungs- und Desinfektionsautomat sowie eine Grundausstattung für das Chemielabor im Wert von 8520,64 Euro. sab