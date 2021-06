Aufstellen der Altäre zu Fronleichnam „gibt Hoffnung“

Fronleicham ist für mich eines der schönsten Feste im Kirchenjahr. Immer wieder erinnert es mich an meine frühe Kindheit. Wiesenblumen sammeln und abzupfen. Der Aufbau der vier Altäre in den Straßen mit selbst entworfenen Blumenteppichen, der meist auch ein Wettbewerb nach vollkommener Schönheit war. Der Höhepunkt war die feierliche Prozession bei der der Leib Christi in Gestalt des Brotes in der Monstranz unter dem Baldachin durch die Straßen getragen wurde.

Seit Jahren befürchte ich, dass diese Tradition vielleicht nicht mehr lange fortgeführt werden kann. Sei es weil die jüngere Generation keinen Bezug mehr zu diesem kirchlichen Fest hat oder weil sich keine Gemeindemitglieder mehr finden, die die Blumenteppiche gestalten oder weil die Verarmung unserer Wiesen das Sammeln von Wildblumen nicht mehr zulässt. Diese Tendenz war in den letzten Jahren durchaus auch in Schlierstadt im Ansatz festzustellen. Aber Schlierstadt hält durch! Gerade jetzt, auch im zweiten Jahr der Coronapandemie wurden die vier Altäre aufgestellt. Das ist schön und gibt Hoffnung, dass wir vielleicht im nächsten Jahr wieder eine Prozession zu blumengeschmückten Stationsaltären haben werden und die mit Liebe gestalteten Blumenteppiche bewundern können. Dafür ein herzliches Danke an die Helfer.