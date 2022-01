Auf ein Leben ohne Straftaten vorbereiten

Adelsheim. Baden-Württembergs Ministerin der Justiz und für Migration Marion Gentges hat am Donnerstag die stellvertretende Justizministerin der Ukraine, Olena Vysotska, mit einer Delegation in Stuttgart empfangen. Hauptthema des Austauschs waren der baden-württembergische Justizvollzug, der Jugendvollzug sowie das vollzugliche Arbeitswesen (VAW) in Baden-Württemberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Station auf Informationsreise

In jeder Anstalt in Baden-Württemberg sind Betriebe des vollzuglichen Arbeitswesens eingerichtet, die für die Beschäftigung der Gefangenen zuständig ist. Eine Station der ukrainischen Informationsreise in Baden-Württemberg ist auch die Justizvollzugsanstalt Adelsheim.

Die ukrainische Delegation wurde begleitet von Vertretern von Prison Fellowship, der nach eigenen Angaben weltweit größten christlichen gemeinnützigen Organisation für Gefangene und dem Leiter des Seehauses Leonberg, Tobias Merckle. „Unser Ziel im baden-württembergischen Justizvollzug ist neben Strafe und der Auseinandersetzung mit der Tat und den Folgen für die Opfer, die Gefangenen auf ein Leben nach dem Strafvollzug vorzubereiten – ein Leben ohne weitere Straftaten“, sagte Ministerin und gab der stellvertretenden Justizministerin die besten Wünsche für eine friedliche Zukunft mit auf den Weg.

Weitere Stationen der ukrainischen Informationsreise in Baden-Württemberg sind unter anderem die Gewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg, die Justizvollzugsanstalt Adelsheim und das „Seehaus“ Leonberg. Als Alternative zum geschlossenen und offenen Strafvollzug betreibt der Verein „Seehaus“ in Leonberg Jugendstrafvollzug in freier Form.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2