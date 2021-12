Auf der falschen Fahrbahn

Sennfeld. Ein Unbekannter war am Montagnachmittag mit seinem Auto auf der falschen Fahrspur in Sennfeld unterwegs. Gegen 15.30 Uhr befuhr eine 51-Jährige mit ihrem BMW X1 die Hauptstraße. Am Ortsende kam der Frau plötzlich ein

hellblauer Pkw auf ihrer Spur entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern musste die BMW-Fahrerin mit ihrem Gefährt ruckartig ausweichen.

