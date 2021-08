In Vorbereitung auf den Neubau der Johannes-Diakonie – ein Wohnangebot für 24 Menschen mit Behinderung entsteht – herrscht in der Oberen Austraße in Adelsheim rege Bautätigkeit, Nach dem Abriss eines bestehenden älteren Gebäudes durch das Unternehmen JMS aus Weinstadt wird nun der Untergrund gesichert.

Mit schwerem Gerät bauen Mitarbeiter der Firma Michael Gärtner Bauunternehmung

...