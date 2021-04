Auch in Adelsheim kann man sich demnächst testen lassen

Adelsheim. Als Ergänzung des bisherigen RIO-Schnelltestzentrums in Osterburken wird in Abstimmung mit dem DRK-Kreisverband Buchen am Rossparkplatz Adelsheim ein kommunales Testzentrum zur freiwilligen Durchführung von Corona-Schnelltests in Betrieb genommen.

Kostenlos einmal pro Woche

Jede Person, insbesondere jeder Bürger der Kommunen im RIO-Zweckverband, kann sich einmal wöchentlich kostenlos am Ross-Parkplatz testen lassen.

Die Schnelltests können sonntags von 10 bis 13 Uhr sowie montags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr durchgeführt werden. Einen Termin kann man online vereinbaren unter https://schnelltest.drk-kv-bu-chen.de.

Dort kann man unter „Schnelltesttermin online buchen“ in wenigen Schritten einen Wunschstandort und einen Testtag sowie ein Zeitfenster auswählen. Bei Fragen kann man ein Kontaktformular ausfüllen oder anrufen.

Das Testergebnis bekommt man direkt vor Ort oder nach Abschluss des Tests per E-Mail mitgeteilt. Dazu ist die Angabe einer E-Mail-Adresse bei der Anmeldung erforderlich.

Auf Wunsch bekommt man eine schriftliche Bestätigung in deutscher Sprache für Behörden, körpernahe Dienstleistungen oder andere Institutionen ausgehändigt.

Die persönliche Testpersonen-Nummer, die man beim Termin erhält, begleitet einen vom Anfang bis zum Testergebnis. Zusätzlich erhält man bei der Online-Buchung eine Buchungsnummer. Sie bestimmt die Identität des Getesteten und sichert seine Daten. Auf der Webseite des DRK-Kreisverbands Buchen gibt es weitere Informationen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu den Schnelltestungen.

