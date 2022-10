Auch durch stürmische Zeiten „geschippert“

Sennfeld. Auf 175 Jahre Chorgeschichte kann die Chorvereinigung Sennfeld zurückblicken. Landesweit wird sie nur von den Sängern in Tauberbischofsheim um zwei Jahre überboten. Zum Jubiläum – mit einjähriger Verzögerung – fand am Sonntag in der evangelischen Kirche ein gut besuchtes Konzert statt.

Vorsitzende Eva Reichert begrüßte dazu neben zahlreichen Sennfeldern auch mehrere Ehrengäste. „Der Namen mag sich verändert haben, das Ziel nicht“, resümierte Reichert die lange und wechselvolle Geschichte der Gesangsvereinigung.

Ihre Zielorientierung in Form von hervorragendem und kraftvollem Gesang bewiesen die rund 20 Sängerinnen und Sänger mit mehreren Beiträgen. Der Posaunenchor begleitete die Veranstaltung.

Der Pfarrer von Sennfeld, Dr. Markus Roser, umriss in seinen Ausführungen die zuweilen stürmischen Zeiten, durch die das „Schifflein Chorvereinigung“ hindurchgeschippert ist. Er rief die Sängerinnen und Sänger dazu auf, „die Asche der Tradition nicht nur zu bewahren, sondern gerade die Glut weiterzutragen“ und die Erinnerung auch als Ansporn zu nutzen. Das gelte gerade, weil die Chorvereinigung, die sich 1876 noch Eintracht nannte, schon oft ihr Gesicht und ihr Personal gewandelt habe.

Wolfgang Runge, Präsident des Sängerbundes Badisch-Franken, unterstrich die Bedeutung des Gesangs für die Menschen. „Bevor das Kleinkind sprechen kann, kann es singen.“ Runge: „1846 war eine Aufbruchszeit aus der Kleinstaaterei, in der bleibende Werte geprägt wurden. Dabei waren Gesangvereine wichtige Kulturschöpfer und -träger über ihre eigentlichen Orte hinaus. Und das sind sie bis heute geblieben.“ Er überreichte Eva Reichert die Urkunde des Badischen und Deutschen Chorverbandes.

Vize-Präsident Hubert Heffele skizzierte die Zerrissenheit vieler Chöre angesichts der aktuellen Lage. Man stehe zwischen Unbehagen und einer echten Aufbruchsstimmung infolge des wieder erwachenden Kulturbetriebes. Gerade hier setzen aktive Chöre ein wichtiges Zeichen. „Unsere Zeit braucht Lichtblicke und positive Signale, so wie die heutige Feier“, so Heffele. Gesang sei „ein jahrhundertealtes Mittel für sozialen Zusammenhalt, Solidarität und Gemeinschaft“, ein Motor von Gleichheit und Gleichklang und damit auch von Demokratie.

Im Anschluss wurde Gisela Lottermoser für ihr 60-jähriges treues Engagement in der Chorvereinigung mit der goldenen Ehrenbrosche des deutschen Chorverbandes ausgezeichnet.

In seinem Grußwort lobte den Erster Landesbeamter Björn-Christian Kleih das langjährige Wirken des Vereins im besten Sinne bürgergesellschaftlicher Tradition. Gesang sei die emotionale Verbindung über die Zeit hinweg. Mit Musik wachse man über sich selbst hinaus. Heute könne man 175 Jahre Bürgersinn feiern, so Kleih. Gemeinderätin Heide Lochmann bedankte sich im Namen der Gemeinde für die unzähligen Konzerte, die „einen Teil der Identität von Sennfeld“ seien.

Dekan Rüdiger Krauth verwies auf die 1846 wie 1946 vorhandene enorme Not der Menschen. Gerade deswegen sei der Zeitpunkt der Entstehung der Chorvereinigung auch so bemerkenswert. Gerade aber deswegen sei die Gründung konsequent, bringe Gesang doch Hoffnung.

Damit sei die Wirkung des Gesangs auch zeitlos. Krauth wünschte der Chorvereinigung eine gute Zukunft, mahnte zugleich aber Wandlungsbereitschaft an. „Die Gesellschaft braucht euch“, rief der Dekan den Sängerinnen und Sängern zu.

Michael Leix vom Heimatverein verwies in seinem Grußwort auf die historische Rolle des Vereins für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und Aufbruch. „Die 175 Jahre bilden ein Gesamtkunstwerk“, so Leix lobend. cug