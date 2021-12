Arbeiten am Gerätehaus gehen weiter

Hirschlanden. Hauptpunkte der Jahresabschlusssitzung des Ortschaftsrates in Hirschlanden waren die Vorstellung des neuen Kindergarten-Projektes „Tierpädagogik verbindet Groß und Klein“, das im kommenden Jahr umgesetzt werden soll und mit einem Betrag von 215 000 Euro gefördert wird. Darüber hinaus stand die Verabschiedung von Hallenwart und Grünpfleger Helmut Knobloch auf der Tagesordnung. Knobloch beendete nach 28 Jahren seinen Dienst.

In seinem abschließenden Jahresbericht sagte Ortsvorsteher Martin Herrmann, dass man in einem schwierigen Pandemie-Jahr viel erreicht habe und äußerst zufrieden sein könne. Zur Sitzung begrüßte Herrmann neben Bürgermeister Ralph Matousek, Dekan Rüdiger Krauth, die Leiterin des Kindergartens Jennifer Kaufmann sowie zahlreiche interessierte Zuhörer.

Fläche bietet viele Möglichkeiten

Einer der zu beratenden Punkte war die zukünftige Bepflanzung des Areals zwischen Bahnlinie und neuem Fußgängerweg. Wie Herrmann sagte, biete die Fläche hervorragende Möglichkeiten, so dass durch eine entsprechende Bepflanzung ein kleiner Park entstehen könnte, der den gesamten Bereich optisch aufwertet. Eigentlich hätte der Beginn der Bepflanzung noch in diesem Herbst mit einer Hecke zur Abgrenzung der Bahnlinie beginnen sollen, doch durch die Corona-Pandemie haben die „Ökopiraten“ ihre Tätigkeit derzeit komplett eingestellt.

Aktuell sammle er Vorschläge der Bürger, wie die Fläche gestaltet werden soll. Zudem ist auch auf das Aufstellen von Ruhebänken angedacht. Im Frühjahr soll dann mit der Umsetzung der Bepflanzung begonnen werden.

In seinem Ausblick auf die Projekte des Dorfes im kommenden Jahr stellte sich der Ortsvorsteher die Frage, was aus dem neuen Jahr 2022 wird und ob man die Corona-Krise überwinden könne. Die Antwort stehe allerdings in den Sternen. Eines der großen Dorfprojekte ist der Bau des großen Feuchtbiotops am „Brücklesweg“, als Ausgleichsmaßnahme für die gebauten Windräder. Dafür laufen aktuell die Planungen. Auf dem Gelände des Kindergartens werden umfangreiche Baumaßnahmen für das Förderprojekt Tierpädagogik stattfinden. Sofern es die Pandemielage zulässt, soll im Herbst eine Bürgerversammlung stattfinden um über die Zukunftsprojekte, Wünsche und den Bedarf zu diskutieren. „Wichtig ist es, dass wir zusammenstehen, um die Vereinsarbeit wieder in Schwung zu bringen und die Sozialgruppen-Projekte neu zu starten“, so der Ortsvorsteher.

Unter Punkt „Verschiedenes“ gab Bürgermeister Ralph Matousek einen Sachstandsbericht von den derzeitig laufenden Um- und Anbauarbeiten am Feuerwehrgerätehaus Hirschlanden. Zwischenzeitlich sind die Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten abgeschlossen. Das benötigte Garagentor und die Fenster sind bestellt. Derzeit ist man dabei, die Ausschreibung für die Arbeiten an der Außenfassade vorzunehmen. Schwierigkeiten bei der Realisierung der rund 150 000 Euro teuren, aber für die Feuerwehr sehr bedeutenden Maßnahme, sind der Materialmangel, lange Lieferzeiten und die Arbeitsüberlastung der Handwerker. Weiterhin warb der Bürgermeister für das neue Amtsblatt.

Zweiter Rettungsweg

Das Ausstiegsgerüst am oberen Versammlungsraum im Dorfgemeinschaftshaus, welches als zweiter Rettungsweg dient, ist zwischenzeitlich fertiggestellt und angebracht. Trotzdem darf der Vereinsraum weiterhin nur von 15 Personen genutzt werden. Ein neues Gespräch mit dem Baurechtsamt soll stattfinden. Das Bebauungsplanverfahren für das zukünftige Baugebiet „Im Eichgarten“ ist in Bearbeitung. „Derzeit stehen in Hirschlanden nur noch zwei Bauplätze zur Verfügung“, ergänzte Ortsvorsteher Herrmann.

Als sehr lobenswert bezeichnete Herrmann die Spende des Radlertanken-Teams Schorr für die Dorfkasse. Diese ist ein kleiner aber sehr wichtiger Baustein für den Radwegtourismus in der Region. Sehr viele Radler nutzen die Getränkeangebote, wobei die Bezahl-Moral teilweise zu wünschen übrigließ, so Herrmann. Trotzdem ist es Joachim Schorr gelungen eine „tolle“ Summe zu erwirtschaften, die im mittleren dreistelligen Bereich liegt und die er für die Ortschaftskasse spendete. Weiterhin berichtete er über den Kontostand des dörflichen Gemeinschaftskontos, das durch zwei eingegangene Spenden wieder ein positives Ergebnis ausweist.

Nach der Bürgerfragestunde, wo es eine Wortmeldung zur Straßenbeleuchtung gab, bedankte sich Ortsvorsteher Martin Herrmann im Namen der Ortschafts- und Gemeinderäte bei der evangelischen Kirchengemeinde mit Dekan Rüdiger Krauth, der Gemeindeverwaltung um Bürgermeister Ralph Matousek sowie den Mitarbeitern der Dorfarbeitsgruppen und den Vereinen und deren Vorsitzenden für die hervorragende Zusammenarbeit und die vielfältigen Hilfestellungen im vergangenen Jahr.

In seinem kurzen Jahresrückblick erinnerte der Ortsvorsteher noch an die Ereignisse im abgelaufenen Jahr. Die Feuerwehr erhielt ein neues Fahrzeug, der Umbau des Feuerwehrgerätehauses wurde begonnen.

Bahnunterführung eingeweiht

Die Einweihung der barrierefreien Bahnunterführung – ein Projekt, um das der Ortschaftsrat fünf Jahre lang gerungen hatte – wurde im Juni gefeiert und im Oktober öffneten sich die Türen des neuen evangelischen Gemeindehauses. Im November konnte ein würdiger Festakt für das Heimatbuch durchgeführt werden. Zudem wurden im abgelaufenen Jahr die beiden kostenintensiven Regenüberlaufbecken in der Steige und der Ringstraße gebaut und die Kanalsanierung und Verlegung der Wasserleitung im Eichgarten abgeschlossen.