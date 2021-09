Animation und Roadmovie

Adelsheim. Das Kinomobil Baden-Württemberg macht am Dienstag, 28. September, wieder Station im Kulturzentrum in Adelsheim. Gezeigt werden dabei drei Filme. Los geht es mit „Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing“ um 15 Uhr (Länge 86 Minuten; keine Altersbegrenzung. In diesem Animationsfilm geht es um die Familie Olchi, die ein neues Zuhause sucht, aber niemand möchte die grüne Großfamilie in der Nachbarschaft haben. Schließlich stinken und muffeln die Olchis. Aber dann kommt alles anders. Ein grätiges Fliegenschleim- Vergnügen, bei dem auch die Eltern ihren Spaß haben.

Die Abenteuerkomödie mit Kultkomiker Otto Waalkes als „Catweazle“ wird um 17.15 Uhr gezeigt (Länge 95 Minuten, keine Altersbegrenzung). Magier Catweazle lebt im Jahr 1020, und mit seiner Zauberei ist es nicht weit her. Doch auf der Flucht vor einem Fürsten gelingt ihm ein riesiger Zeitsprung.

„Nomadland“ steht um 20 Uhr auf dem Programm (Länge 108 Minuten). Nachdem Fern ihren Job und ihr Haus verloren hat, reist sie mit ihrem Van durch das Wüstengebiet des amerikanischen Westens. Hin und wieder unterbricht sie ihr Leben als Nomadin, um einen Job anzunehmen, der ihre Existenz sichert. Ein berührendes, bildgewaltiges Roadmovie, für das es Oscars gab.

Weitere Informationen und Trailer für die Filme auf www.kinomobil-bw.de. Es gelten die „3G“-Regeln, ein Nachweis muss erbracht werden. Kinder und Schüler sind von der Nachweispflicht ausgenommen. Es besteht Maskenpflicht im gesamten Gebäude – auch auf den Sitzplätzen. Zum Essen und Trinken darf die Maske abgenommen werden. Es soll ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. Es besteht Registrierungspflicht, die Daten werden nach vier Wochen gelöscht.

